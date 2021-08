Nie poznalibyście tego gościa. Redzi zdradzają pierwotne plany na Jackiego z Cyberpunka 2077

Jeden z deweloperów CD Projekt Red zdradził, że postać Jackiego Wellsa, jakiego znamy obecnie, drastycznie różni się od oryginalnych założeń. Wells z Cyberpunk 2077 miał nie być miłym gościem, tylko dupkiem uprzykrzający życie graczowi.

Podczas trwania transmisji omawiającej nadchodzące zmiany w aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077, jeden z Redów opowiedział o pierwotnych planach wobec Jackiego Wellsa. Początkowo bohater wcale nie miał być takim miłym kolegą dla głównego protagonisty. Właściwie to „tamten” Jackie był sporym przeciwieństwem obecnego Wellsa.

Jackie był naprawdę niezłym dupkiem w starszej wersji gry i w pewnym sensie starszej wersji historii. Wcześniej przed wieloma ważnymi zmianami w „brologu”, Jackie jest powodem, dlaczego napad się nie udaje. Jest kut#@*!, kłóci się z Tobą i… był palantem. Patrick Mills Starszy designer zadań

Jak widać postać przeszła sporą metamorfozę, bo obecnie jest uważany przez wielu graczy za jednego z ulubionych bohaterów. Nie ma co się dziwić. Zdecydowanie cechuje się życzliwością, uprzejmością i przyjacielską serdecznością, wprowadzając głównego bohatera w mroczny świat miasta. Dla mnie Jackie należy do tych osób, z którymi z chęcią siadłoby się w barze w Night City, rozmawiając o błahych sprawach.

Jeśli ominęła Was transmisja twórców, a tym bardziej spory opis aktualizacji, to zachęcam do zerknięcia tutaj. Choć lista jest naprawdę długa, gracze wciąż są niezadowoleni z długotrwałego naprawiania gry. Szczególnie irytują ich rozczarowujące darmowe DLC, które deweloperzy dołączą wraz z najnowszą aktualizacją (kilka ciuszków, nowe auto i skórka dla Sliverhanda). Mija osiem miesięcy, a gra wciąż boryka się z poważnymi problemami np. ruchem ulicznym, a sama produkcja nie doczekała się dużej dodatkowej zawartości (jak np. dodatek Serce z Kamieni do Wiedźmina 3). Czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja.