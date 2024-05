Za darmo na Steam. Sprawdzaj zapowiedzianą dzisiaj grę z rabunkami, napadami i gangsterami

Doczekaliśmy się pierwszej oficjalnej zapowiedzi Crime Simulator, możemy zobaczyć trailer, ale co ważniejsze – sami sprawdzić za darmo prolog gry dostępny na Steam. Link znajdziecie poniżej.

Crime Simulator to w skrócie mówiąc, symulator bycia złoczyńcą. Możliwości mamy wiele, ponieważ można tutaj kraść, ściągać długi, eliminować przywódców gangów, napadać i co tam sobie jeszcze wymyślimy. Za kolejne zlecenia dostajemy nie tylko kasę, ale i zdobywamy większy respekt wśród okolicznych przestępców. Zdobyte punkty umiejętności możemy wykorzystać do nauki nowych, przydatnych umiejętności. Co ciekawe, przestępczą działalność możemy prowadzić sami, albo robić wspólne akcje w trybie kooperacji do czterech osób.

Jak zobaczycie na filmiku, naszą podstawową bronią będzie łom lub rurka, choć twórcy oddadzą w nasze ręce również broń palną. Przewidziano też warsztat, gdzie sami zmontujemy sobie przydatny ekwipunek, amunicję czy ładunki wybuchowe. Za zarobione lub ukradzione pieniądze będziemy mogli również kupować samochody i oczywiście jeździć nimi na akcje.

Deweloper informuje, że powinniśmy spodziewać się premiery gry na PC w 2024/2025 r., a w planach są także wersje na konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

