Hogwarts Legacy to świetna gra, ale nie otrzymała ani jednej nominacji z okazji zbliżającej się gali The Game Awards. Wszelkie laury przypadną zatem innym produkcją, a tytuł z popularnego uniwersum będzie musiał obejść się smakiem. Wyrazu swojej złości postanowili dać fani, którzy są wściekli na taką decyzję. Ich zdaniem obiektywnie dobra gra została mocno pokrzywdzona. Czy mają rację?

Hogwarts Legacy bez żadnych nominacji

Zbliżająca się wielkimi krokami gala The Game Awards to istne święto graczy na koniec roku. Dla niektórych jest to co prawda „tylko” konkurs popularności, ale zawsze miło podsumować rok w wydaniu branży. Tym bardziej że mamy za sobą naprawdę świetne miesiące dla graczy. Na sklepowych półkach (również cyfrowych) pojawiły się takie hity, jak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Alan Wake 2 czy Baldur’s Gate 3. Było też Hogwarts Legacy.

Niestety, ta gra nie otrzymała żadnej nominacji z okazji zbliżającej się imprezy. Z tego powodu fani są doprawdy wściekli i w sumie ciężko się dziwić — to była naprawdę udana produkcja, która w ciągu dwóch tygodni rozeszła się w aż 12 milionach egzemplarzy.

Nie wierzę, że ​​Dziedzictwo Hogwartu nie otrzymało w tym roku żadnych nominacji do nagród The Game Awards. Zasłużył na co najmniej nominację za muzykę! Jeden z użytkowników Reddita

To tylko jeden z wielu głosów sprzeciwu wobec decyzji jury. Gracze i fani produkcji dyskutowali, że o ile nie nominacja do GOTY, to chociaż za muzykę lub kierownictwo artystyczne się grze należała. Coś w tym jest, bo ścieżka dźwiękowa w Dziedzictwie Hogwartu jest doprawdy niesamowita. Tak samo zresztą jak projekty lokacji — Hogwart i okoliczne tereny to istne dzieła sztuki.

Nie ma jednak tego złego. Brak nominacji nie zmienia faktu, że gra nadal może nas cieszyć. A że teraz dotarła również na Nintendo Switch, to jeszcze więcej osób może przenieść się do wirtualnej szkoły magii.