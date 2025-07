“Bardzo pozytywnie” oceniany horror o bitwie pod Verdun za jedyne 7 zł. Sprawdzisz go za darmo

Jeśli lubisz duszną atmosferę klasycznych survival horrorów i masz ochotę na coś naprawdę wyjątkowego, to właśnie nadarzyła się idealna okazja. Conscript, czyli mroczna gra z akcją osadzoną w realiach I wojny światowej, kosztuje obecnie tylko 7,35 zł na Instant Gaming. To ogromna różnica w porównaniu do Steama, gdzie tytuł jest przeceniony do 45,99 zł (z regularnych 91,99 zł).

Pikselowy koszmar z okopów w Conscript

Conscript od razu przykuwa uwagę niebanalnym pomysłem. Zamiast kolejnego opuszczonego szpitala czy nawiedzonego domostwa, twórcy wrzucają nas w sam środek bitwy pod Verdun. Gracz wciela się we francuskiego żołnierza, który rozpaczliwie szuka zaginionego brata. Tunelowe okopy, zrujnowane fortece i ziemia niczyja nie tylko straszą, ale i sprawiają, że każda decyzja może być tą ostatnią.

Gra czerpie pełnymi garściami z klasyki gatunku, oferując walkę wręcz, ograniczone zasoby i zarządzanie ekwipunkiem. Do tego mamy zagadki środowiskowe, odblokowywane zakończenia i sporo rzeczy do odkrycia w kolejnych przejściach. A wszystko to podlane gęstą atmosferą, świetnie dobranym udźwiękowieniem i surową pikselartową oprawą graficzną.

Warto zaznaczyć, że Conscript zbiera na Steam bardzo pozytywne recenzje. Gracze chwalą tytuł za napięcie, pomysłowość i wciągającą rozgrywkę. Dla fanów starych Resident Evil czy Silent Hill to może być perełka, która długo zostanie w pamięci. Jeśli więc lubisz mrok, oszczędne dialogi i przetrwanie pod presją, a przy okazji nie chcesz wydawać fortuny, lepszy moment raczej się nie trafi. Warto zaznaczyć, że przed kupnem możecie ograć darmowe demo.

