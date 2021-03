Niebezpieczna zabawa w CoD. Jeden z graczy mógł zginąć naprawdę i to 4 razy!

Popularny Youtuber Drift0r grający w CoD opowiada o historiach, od który jeżą się włosy na głowie. Przekonał się czym jest swatting.

Słyszeliście o wspomnianym zjawisku? Swatting to nasyłanie oddziału SWAT na czyjś adres, pod pretekstem wymyślonych zbrodni. Tego rodzaju praktyki doprowadziły do wielu tragedii. Bardzo często to streamerzy (np. grający w CoD) padają ofiarą tej zbrodni. Na łamach naszego portalu pisaliśmy m.in. o przybyciu wyspecjalizowanej jednostki policji, do domu założyciela kanału The Creatures na YouTube. Podczas gdy chłopak bawił się przy Counter-Strike: Global Offensive, do jego pokoju wpadli uzbrojeni funkcjonariusze. Całe szczęście Jordanowi nic się nie stało, ale niektórzy nie mają tyle szczęścia (przeczytaj więcej).

Drift0r opowiada o nieodpowiedzialnych praktykach, które zostały w niego wymierzone, podczas gdy grał w CoD (źródło). Mężczyzna cztery razy otarł się o śmierć! Poza swattingiem, Youtuber dzieli się historią o tym jak zamaskowany mężczyzna wpadł do jego domu z maską narciarską i pistoletem. Streamer nie ukrywa, że boi się zarówno o życie swojej żony jak i czworonożnych przyjaciół. Należy pamiętać, że swatting jest przestępstwem. Narażenie zdrowia innych dla robienia przysłowiowej beki, może skończyć się więzieniem dla komedianta.

Tego rodzaju działania mają miejsce w Stanach Zjednoczonych (chociaż nie tylko) już od wielu lat. W roku 2014 pisaliśmy o nastolatku, pod domem, którego znalazły się oddziały specjalne i policyjni negocjatorzy. Służby wezwano, gdy pod 17 letniego Rafala Castillo podszył się przestępca, który powiedział przez telefon: właśnie zabiłem swoją matkę i zamierzam kontynuować rzeź. Całe szczęście w trakcie nieuzasadnionego pojawienia się służb porządkowych, nikt nie ucierpiał. Cały przebieg akcji znajdziecie w tym miejscu.

Swatting to powszechne zjawisko i może spotkać nie tylko osoby grające w CoD czy inne gry

Jesteśmy dalecy od moralizowania kogokolwiek. Niemniej warto mieć świadomość, że bezrefleksyjne działania mogą stać się powodem dramatów i ludzkiego cierpienia. Kiedyś uczniowie dzwonili do funkcjonariuszy z informacją, że w szkole jest bomba, a teraz zaczęto stosować rozwiązania jeszcze cięższego kalibru. Ofiarami swattingu zostają również gwiazdy: Tom Cruise, Justin Biber, Clint Eastwood i Miley Cyrus na własnej skórze doświadczyli czym jest ludzka nienawiść. Tego rodzaju sytuacje jak widać nie są odosobnione, notuje się ich w Stanach Zjednoczonych około 400 rocznie.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.