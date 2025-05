Clair Obscur: Expedition 33 zaskakuje fizyką… męskiej części ciała

Zaawansowana fizyka w Clair Obscur: Expedition 33

Jak zauważył dziennikarz GamesRadar po 14 godzinach gry, tytuł oferuje minigry na plażach Gestral, w których nagrodą są stroje kąpielowe dla bohaterów. I to właśnie tam gracze odkrywają, że męski bohater Gustave w pasiastym stroju retro nie tylko prezentuje się uroczo… ale jego anatomia została potraktowana z nieoczekiwaną dbałością o szczegóły. Dokładniej – model postaci wyposażono w realistycznie zachowującą się fizykę „bulge’a”, czyli wypukłości w okolicy krocza.

Nie jest to jednak jednostronny fanservice. Również kobiece postaci w grze posiadają animacje fizyki drgań biustu, choć – jak zaznaczają recenzenci – daleko im do przesady znanej z takich tytułów jak Dead or Alive Xtreme. Wygląda na to, że twórcy Expedition 33 postawili na „równość w fanserwisie”, z humorem, ale i wyczuciem stylu.

Zobacz też: Fantasy Papież, czyli gra o wyborze papieża bije rekordy popularności. Jest za darmo

Choć może wydawać się to drobnym (lub nie tak drobnym) szczegółem, społeczność graczy szybko podchwyciła temat, publikując wideo i komentarze, które nie pozostawiają wątpliwości – ta fizyka to nie przypadek. W dobie remasterów i poważnych blockbusterów RPG Clair Obscur: Expedition 33 oferuje coś zaskakująco świeżego. I to dosłownie, pod naprawdę wieloma względami.

Źródło: gamesradar.com