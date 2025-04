Okazuje się, że Clair Obscur: Expedition 33 jest dla graczy za trudne. Nie chodzi jednak o samą rozgrywkę. W sieci pojawia się coraz więcej głosów sugerujących, że… tytuł gry jest zbyt trudny do zapamiętywania i wymowy.

Wymowa Clair Obscur: Expedition 33 jest zbyt trudna

Świetne oceny, wybitne opinie i mnóstwo graczy polecających rozgrywkę w nowej – debiutanckiej – grze francuskiego Sandfall Interactive. Jest jednak pewien problem. Chodzi o… tytuł gry.

Francuska fraza „Clair Obscur” sprawia trudności nie tylko osobom anglojęzycznym, ale i Japończykom, którzy mają kłopot z jej wymową. W efekcie w sieci zaczęła krążyć uproszczona wersja nazwy: „Nantoka 33”, co można przetłumaczyć jako „Coś tam 33”. Nowe określenie błyskawicznie zyskało popularność w japońskich mediach społecznościowych, a gracze chwalą je za prostotę i łatwość zapamiętania.

A wy jak podchodzicie do wymowy tej nazwy? Przyznam, że wplecenie całości podczas rozmowy jest… niemożliwe. Przynajmniej dla mnie, dlatego korzystam ze zwykłego Expedition 33 albo Clair Obscur, to jest jakoś bardziej dźwięczne. Niezależnie jednak od nazwy i wymowy, chodzi o tę samą wybitną grę. Co za rok, aby być graczem!

Co więcej, tytuł jest dostępny od dnia premiery w usłudze Xbox Game Pass, co bez wątpienia przyczyniło się do tak szybkiego wzrostu popularności tytułu. Dzięki temu jeszcze więcej graczy mogło bez dodatkowych kosztów sprawdzić jedną z najciekawszych premier ostatnich miesięcy.

