Clair Obscur zmierza na Switch 2? Sandfall rozważa port po sukcesie RPG

Clair Obscur: Expedition 33 może wylądować na Switch 2, jeśli Sandfall Interactive podejmie decyzję o konwersji. Deweloperzy widzą w tym szansę na dotarcie do jeszcze większej liczby graczy.

Świeża produkcja Sandfall Interactive zaskoczyła odbiorców nietypowym połączeniem mrocznej estetyki Belle Époque i mechanik turowych walk. Ta mieszanka przyciągnęła uwagę społeczności i recenzentów, dzięki czemu tytuł szybko zdobył reputację jednego z najbardziej intrygujących RPG 2025 roku.

Sprawdź: Clair Obscur: Expedition 33 jest takim sukcesem, że sequel jest w zasadzie pewny

Clair Obscur: Expedition 33 na Switch 2?

Guillaume Broche, CEO Sandfall, przyznał, że choć portowanie gry na nową konsolę wymagałoby dodatkowych prac i nakładów, Switch 2 wydaje się “rzeczywiście interesującą” opcją. Studio musiałoby zadbać o zoptymalizowanie oprawy wizualnej i sterowania dotykowego, jednak korzyści mogłyby przewyższyć koszty. Po pierwsze, przenośna platforma pozwoliłaby graczom zabrać ekspedycję, gdziekolwiek zechcą. Po drugie, karta o pojemności 64 GB z łatwością zmieści pliki gry wraz z dodatkami.

Na razie Sandfall skupia się na regularnych aktualizacjach na PC i konsole obecnej generacji. Padły słowa, że decyzja o wersji na Switcha 2 zostanie podjęta wkrótce. Zespół analizuje opinie użytkowników i sprawdza, jakie elementy mechaniki wymagają adaptacji. Jednocześnie prowadzone są testy wydajności na sprzęcie deweloperskim, by ocenić, jak gra poradzi sobie przy niższych zasobach.

Jeśli port lawiruje na liście priorytetów, oznacza to nie tylko szerszy zasięg, lecz także większą żywotność tytułu. Switch 2, dzięki trybowi handheld, doskonale pasuje do schematu krótkich sesji, które często wybierają miłośnicy turowych systemów. Co więcej, obecność gry na kolejnej platformie może przyciągnąć uwagę nowych graczy i stworzyć społeczność moderską, gotową rozwijać dodatkowe treści.

Niezależnie od ostatecznej decyzji, sukces Clair Obscur: Expedition 33 udowadnia, że nawet niewielkie studio może zabłysnąć na rynku pełnym wielkich wydawców.

Źródło: mp1st