Clair Obscur: Expedition 33 jest takim sukcesem, że sequel jest w zasadzie pewny

Clair Obscur: Expedition 33 ledwo co zdążyło wylądować na rynku, a już zdążyło zrobić niemałe zamieszanie. W zaledwie trzy dni od premiery tytuł sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, a liczba graczy jednocześnie bawiących się na Steam przekroczyła 115 tysięcy. Do tego użytkownicy Metacritic dorzucili niemal idealną ocenę 9,7 – jak na debiut Sandfall Interactive, to więcej niż solidny wynik.

Sukces gry błyskawicznie rozbudził dyskusje o przyszłości marki. Główna scenarzystka Jennifer Svedberg-Yen nie ukrywa, że studio jest otwarte na pomysł dodatków fabularnych lub pełnoprawnej kontynuacji. Choć nic nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone, to biorąc pod uwagę entuzjazm społeczności i świetne recenzje, trudno sobie wyobrazić, by Expedition 33 zakończyło się tylko na jednej odsłonie. Autorka w prywatnej rozmowie z jednym z fanów przyznała, że gdy już opadnie kurz po premierze, twórcy chętnie powrócą do tego świata.

Tym bardziej że gra zdołała przebić się przez konkurencję, i to nie byle jaką. Premiera Clair Obscur zbiegła się m.in. z nagłym wypuszczeniem Oblivion Remastered, a mimo to RPG od Sandfall wskoczył na listy bestsellerów i utrzymał się tam bez problemu. To pokazuje, że nowa marka, jeśli tylko jest dobrze zrobiona, może spokojnie rywalizować z gigantami.

Źródło: tech4gamers