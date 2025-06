Nowy mod do Clair Obscur: Expedition 33 – jest kooperacja!

Mod pozwala na lokalną kooperację do trzech graczy. Każdy z was kontroluje swoją postać w pełni – nie ma wspólnego kursora czy zamieniania się w ducha. Podczas walki każdy musi sam unikać, parować i reagować na ataki, które potrafią pokryć cały ekran. To prawdziwe współdziałanie, nie tylko wspólna obecność na ekranie. W trybie eksploracji pierwszy gracz prowadzi postać, ale kontrolę można jednym kliknięciem oddać innym. Online? Oficjalnie nie ma, ale wystarczy odpalić RemotePlayWhatever i można grać przez sieć, jakbyście siedzieli na jednej kanapie.

Mod możecie pobrać całkowicie za darmo. Jest dostępny pod poniższym linkiem:

Zobacz też: Gra za darmo, ale to klasyk. Zagracie już teraz bez pobierania

To nieoficjalny co-op, więc mogą zdarzyć się bugi. Ale działa. Daje frajdę. I pozwala grać w jedną z najciekawszych gier roku razem z innymi. A w świecie Clair Obscur, w którym i tak nic nie jest normalne – to pasuje idealnie. Masz dwóch znajomych, pady i wieczór wolny? Odpalaj. Tylko pamiętaj – uniki trzeba robić samemu. I kawy może zabraknąć.

Źródło: dsogaming.com