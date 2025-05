Na temat Clair Obscur: Expedition 33 powiedziano już sporo. Były to głównie pozytywne rzeczy, bo gra jest zdecydowanie jedną z najlepszych w tym roku. Teraz sami możecie się o tym przekonać. Gra jest do kupienia w świetnej promocji na PC.

Promocja na Clair Obscur: Expedition 33

Jakiś czas temu w bibliotece Xbox Game Pass pojawiła się gra, która momentalnie przyciągnęła uwagę graczy swoim stylem i klimatem. Clair Obscur: Expedition 33 to debiutancki projekt francuskiego studia Sandfall Interactive i jedno z najbardziej zaskakujących RPG, jakie pokazano w ostatnich miesiącach. Malarska oprawa, dziwaczna, ale wciągająca fabuła i unikalne podejście do walki sprawiają, że o tym tytule już teraz mówi się jako o najlepszej grze tego roku.

Akcja gry toczy się w świecie, gdzie tajemnicza malarka co roku maluje kolejną liczbę – a każda oznacza śmierć dla ludzi w tym wieku. Nadchodzi liczba 33, więc grupa bohaterów rusza w ostatnią, desperacką wyprawę, by złamać przeklęty cykl. Walka to mieszanka turówki z elementami zręcznościowymi – coś jak Final Fantasy spotyka Undertale. Całość podana jest w przepięknej, niemal sennej oprawie graficznej, która wygląda jak ożywione obrazy z epoki romantyzmu. Gra zmierza na PC i Xbox Series X|S, a w dniu premiery trafi też do Xbox Game Pass. Jeśli szukasz RPG, które robi coś naprawdę innego – to może być strzał w dziesiątkę.

Teraz gra jest do kupienia w promocji. Nowa, niższa cena dostępna jest w Instant Gaming:

Zobacz też: Stellar Blade na PC z datą premiery. Twórcy ogłosili ją przypadkiem

Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia po zabawie z tym tytułem!

Źródło: Instant Gaming