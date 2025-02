Abonament Xbox Game Pass po prostu się opłaca. Zarówno na PC jak i na konsoli, usługa umożliwia nam ogrywanie mnóstwa gier, dzięki czemu za jedną opłatą mamy dostęp do wielu ciekawych produkcji. Jeżeli chcecie zaopatrzyć się w dostęp do Game Pass na swojej platformie, to mamy świetne wieści. Teraz możecie to zrobić znacznie taniej.

Ciekawa promocja na Xbox Game Pass. Sporo zaoszczędzisz

Abonament Microsoftu można kupić na kilka sposobów. Jeden to oczywiście zakup bezpośrednio na swoim koncie, lecz wtedy przyjdzie nam zapłacić pełną cenę za usługę, a to wcale niemało. Druga opcja to szukanie absurdalnie tanich ofert z nietypowych krajów i wreszcie trzeci scenariusz, który niejako łączy te warianty. Chodzi o tani zakup przy jednoczesnym kupieniu kodu do aktywowania w Polsce. A tak się składa, że takie kody znajdziecie na stronie Instant Gaming.

Linki do ofert znajdziecie poniżej:

Ważną zaletą powyższych ofert jest bez wątpienia to, że są do aktywowania w Polsce. O ile niektóre „tanie” abonamenty wymagają od nas korzystania z VPN i wirtualnej przeprowadzki, tak w tym przypadku nie trzeba tego robić. Każdy kod aktywujecie na terenie naszego kraju i bezpośrednio ze swojego konta – bez żadnych sztuczek i kombinowania. To duże ułatwienie i bezpieczeństwo, dzięki czemu wasze konto nie będzie zagrożone.

Obecnie w abonamencie znajdziecie wiele genialnych produkcji, dlatego taki zakup zdecydowanie się opłaca. Zresztą, przygotowaliśmy 10 powodów, dlaczego Game Pass to świetna rzecz. Możecie sprawdzić i dać się przekonać. No, chyba że po prostu chcecie zagrać w najnowsze Call of Duty bez kupowania gry. Wówczas nic więcej nie trzeba dodawać.

Źródło: Instant Gaming