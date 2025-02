Najpopularniejszym wpisem na Facebooku w styczniu był chałkoń. Nie oryginalny, a kradziony

Rozwój AI doprowadza do tego, że ilekroć próbujemy przejrzeć Facebooka, naszym oczom ukazują się tony wygenerowanych właśnie przez sztuczną inteligencję pomyj w stylu „Mam 159 lat, sama upiekłam sobie tort i nikt mi nie pogratulował”. Jeszcze gorzej, że spora liczba komentujących nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że to faktycznie AI i służy tylko i wyłącznie zwiększaniu zasięgów. Potem taka strona w odsprzedaży jest warta znacznie więcej.

Na początku stycznia na profilu „Polska w dużych dawkach” pojawił się wpis o chałkoniu. Memiczno-ironiczny fanpage postanowił w swoim stylu odpowiedzieć na powyższe przykłady wykorzystywania AI do kreowania sztucznego ruchu i zainteresowania osób absolutnie nieobeznanych z niebezpieczeństwem w sieci (bo de facto jest to pewnego rodzaju zagrożenie). Chałkoń szybko stał się memem samym w sobie, a i sam fanpage nie ukrywa, że tego typu posty „działają”.

Za ten przerysowany, karykaturalny post zebraliśmy ogromne zasięgi, post zobaczyło ponad milion osób. W komentarzach pojawiły się nieironiczne gratulacje dla twórczyni Chałkonia, głównie od starszych osób, przeplatane oczywiście ze śmieszkami czy (na szczęście) ostrzeżeniami, że to jest grafika AI. Wrzucamy różne rzeczy, od memów do past, po śmieszki z polskiej polityki. Ale na koniec okazało się, że to Chałkoń rozbił bank.

– czytamy w poście podsumowującym Chałkonia