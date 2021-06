CEO PlayStation o grach z funkcją cross-play: Chcemy więcej

W niedawnym wywiadzie dla serwisu Axios szef PlayStation Jim Ryan poruszył kwestię produkcji obsługujących cross-play. Wygląda na to, że Sony planuje wspierać tytuły z tą funkcją.

Japońskie przedsiębiorstwo przez długi czas było przeciwne rozgrywce multiplatformowej. I nie było to wyłącznie marudzenie: Sony blokowało graczom tę możliwość, a w maju do internetu wyciekła dodatkowo informacja, że deweloperzy byli zmuszeni płacić za cross-play na PS. Jednak wszystko wskazuje na to, że teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. W niedawnej rozmowie z serwisem Axios CEO PlayStation Jim Ryan przyznał, że jego firma zamierza dołożyć cegiełkę do rozwoju gier z wspomnianą usługą.

– Wspieramy i promujemy cross-play – przekonywał przedstawiciel Sony, wymieniając międzyplatformowe tytuły, które współpracują z PlayStation (m.in. Fortnite, Call of Duty i Minecraft). Co ważne, Jim Ryan wspomniał także, że na tych produkcjach jego firma nie poprzestanie. – Liczba takich gier będzie stale rosła.

To dobra wiadomość dla graczy; dzięki cross-playowi czas oczekiwania na potyczkę ma szansę znacznie się skrócić.

Jeśli chodzi o inne ważne wiadomości dotyczące Sony i PlayStation, wczoraj informowaliśmy chociażby o rejestracji znaku handlowego PSX przez Japończyków. Może to sugerować, że przedsiębiorstwo szykuje dla graczy jakąś eventową niespodziankę.