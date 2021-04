CD Projekt chce przejąć nowe studio. „Fundamentalna” zmiana strategii

CD Projekt ma ambitne plany ekspansji. Przygląda się innym studiom, aby móc je wcielić pod swoje skrzydła. To jednak nie wszystko.

Adam Kiciński – szef CD Projektu – przyznał ostatnio w rozmowie z agencją Reuters, że firma szuka możliwości na rozwój. Jedną z opcji ma być przejęcie innego studia producenckiego (możliwe że na jednym się nie skończy). Polski developer podkreślił, że dla CD Projektu jest to „fundamentalna” zmiana w strategii działania. Wszystko po to, aby być gotowym do produkcji nie jednej, a aż dwóch dużych gier.

Czy w związku z tym można się spodziewać przejęć w Polsce czy za granicą? Otóż jak twierdzi Kiciński, spółka nie ograniczy się tutaj do lokalizacji. Nie wiemy jednak, jaką dokładnie rolę będzie spełniać nowe studio w ramach CD Projektu. Czy będzie całkowicie odpowiedzialne za jedną z nowych gier, czy tylko zajmie się konkretną częścią danej produkcji. Nie wiadomo też, jak duże studio chce przejąć CD Projekt.

Firma zaznacza, że przejęcie nie będzie miało na celu poprawienie wyników finansowych spółki. Jednocześnie firma podkreśla, że sama zabezpieczyła się przed ewentualnym wrogim przejęciem. Kilka lat temu ograniczono prawa głosu akcjonariuszy do 20%.

CD Projekt – najbliższe plany

Obecnie z ujawnionych rzeczy wiemy, że CD Projekt rozwija przede wszystkim dwie marki: Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmin. W przypadku pierwszej gry skupia się na dopracowywaniu produkcji, wypuszczając kolejne aktualizacje. Na razie kwestia trybu multiplayer do Cyberpunka, została zawieszona. Z kolei marka Wiedźmin ma otrzymać nową grę na sprzęty mobilne.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.