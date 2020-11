Castlevania. Nowe zdjęcia z 4 sezonu serialu

W internecie pojawiły się grafiki ilustrujące bohaterów z czwartego sezonu serialu Castlevania.

Na obrazkach zobaczycie Trevora oraz Syphie. Pierwszej z wymienionych postaci głos podkłada Richard Armitage, natomiast drugiej Alejandra Reynoso. Skoro świeżutkie grafiki z nowych epizodów filmu animowanego krążą już po sieci, to być może niedługo doczekamy się trailera zwiastującego czwarty sezon.

Castlevania to serial fantastyczny, skierowany do dorosłych widzów, który zdobył niemałą popularność. Został oparty o serii gier komputerowych, których historia sięga konsoli NES. Jego premiera na platformie Netflix odbyła się 7 lipca 2017 roku. Historia koncentruje się wokół Trevora Belmonta, który planuje unicestwić Drakulę, by ocalić miasto przed jego złowrogimi sługami.

Animowana seria traktująca o konfrontacji z wampirem, zdobyła uznanie wśród widzów. Film porusza interesujące i niejednokrotnie kontrowersyjne tematy, a atmosfera grozy została znakomicie oddana.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.