Aktualizacja Call of Duty Warzone i BOCW. Nowe bronie, tryby i mapy

Niedługo pojawi się nowa aktualizacja Call of Duty Warzone i BOCW. Activision ogłosiło całą masę nowości w swoich dwóch tytułach. Stali gracze Call of Duty z pewnością nie będą się nudzić.

Activision szykuje graczy na spore zmiany. W Warzone i Black Ops Cold War wkrótce pojawi się cała masa nowej zawartości. Ruszy wówczas trzeci sezon rozgrywek, które przyniosą graczom spory powiew świeżości. Ujawniono zawartość nadchodzącej aktualizacji.

Nowy patch wzbudzi szczególnie sporo emocji wśród fanów Call of Duty Warzone. Wprowadzi on do gry nową mapę, a aktualny Verdansk najpewniej zostanie zmieciony z powierzchni ziemi.

Na start trzeciego sezonu wystartuje też event Hunt for Adler. Gracze zmierzą się ze specjalnymi wyzwaniami, które pozwolą im odblokować atrakcyjne nagrody, w tym skórki i ulepszenia.

Co więcej, nie zabraknie też bardziej standardowej zawartości. Do produkcji trafi trójka nowych operatorów i jeden stary znajomy (kapitan Price), a także sześć nowych broni, cztery mapy, poziomy prestiżu i tryby rozgrywki. Innymi słowy, z pewnością nie będzie powodów do nudy. Dodatkowo jak przy okazji każdego zastrzyku nowej zawartości, tak i tutaj musicie przygotować swoje konsole i PeCety na pobranie sporej łatki.

Waga aktualizacji Black Ops Cold War:

PlayStation 5 – 12.3 GB

PlayStation 4 – 8.1 GB

Xbox Series X i Xbox Series S – 11.6 GB

Xbox One – 8.3 GB

PC – 13.1 GB

Waga aktualizacji Warzone:

PlayStation 5 – 25.6 GB

PlayStation 4 – 25.6 GB

Xbox Series X i Xbox Series S – 25.9 GB

Xbox One – 25.9 GB

PC – 25.2 GB

Trzeci sezon wystartuje już 22 kwietnia i wtedy wszystkie nowości pojawią się w grach. Poniżej znajdziecie grafikę przybliżającą te najistotniejsze elementy aktualizacji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.