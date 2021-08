Wallhacki, aimboty i inne kody do CoD Warzone? Activision walczy, jest kolejny duży sukces

Uczciwi gracze Call of Duty: Warzone mogą odetchnąć z ulgą. Activision zamknęło kolejną platformę do rozprowadzania cheatów. Mam nadzieję, że przełoży się to na mniejszą liczbę oszustów w grze.

Jeszcze do 4 sierpnia 2021 roku strona CrazyAim.io rozprowadzała wiele cheatów i hacków do gier z serii Call of Duty, w tym głównie do Warzone. Obecnie po wyszukaniu jej w przeglądarce zobaczymy komunikat o braku wykorzystania takiej domeny – o czym informuje CharlieIntel.

Co ciekawe, oprócz wymienionej strony z „powierzchni internetu” zniknął też z nią powiązany serwer Discord. Obawiam się jednak, że tak duże społeczności mogą nie chcieć nagle zaprzestać bawienia się w tworzenie i rozprowadzanie oprogramowania umożliwiającego oszustwa. Jako gracz CoD: Warzone liczę jednak, że omawiane w artykule wydarzenie już w najbliższym czasie pozytywnie przyczyni się do jakości rozgrywki.

Choć Battle Royale od Activision praktycznie od samego początku swojego istnienia boryka się z narastającym problemem cheaterów, dziś śmiało można mówić o sporym kroku do przodu w walce z nimi. Ostatnio na łamach Planety Gracz opublikowałem bardzo dużo artykułów związanych właśnie z tym tematem, dlatego jeszcze bardziej przeraża mnie skala tego utrapienia.

Jakie macie odczucia wobec CoD: Warzone? Często trafiacie na oszustów?