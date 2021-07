Oszuści w Warzone ewoluowali i nie muszą już nawet celować

Gracze Call of Duty: Warzone w ostatnim czasie narzekają na falę kolejnych cheaterów. Tym razem stworzono Aim Bota nowej generacji, z którym nie trzeba patrzeć na przeciwnika, aby go trafić.

Na ten niecodzienny cheat natrafiliśmy u zagranicznej redakcji PC Gamer w tym artykule. Coraz większe grono graczy dzieli się w sieci swoimi nagraniami, kiedy to padli ofiarą tak zwanego Silent Aima. Mowa tutaj o zmodyfikowanej wersji Aim Bota, czyli niedozwolonego, zewnętrznego narzędzia do automatycznego namierzania swoich oponentów. Poniżej możecie zobaczyć przykładowe wideo z opisywaną sytuacją:

Co najsmutniejsze w tym wszystkim, ten ostatni filmik został wrzucony na subreddit gry ponad miesiąc temu, a pierwszy pochodzi sprzed zaledwie 2 dni. Wspomniany cheat najwidoczniej dalej nie został zablokowany przez Activision. Szczerze mówiąc, sam nie miałem okazji jeszcze spotkać kogoś, kto by go używał, a sam raczej regularnie grywam w Call of Duty: Warzone. Najwidoczniej miałem to szczęście i liczę, że ono mnie nie opuści.

Uważam sytuację za wyjątkowo kuriozalną. Skoro obserwując innego gracza, możemy zauważyć, że ten strzela do innych patrząc „w kosmos”, nie widzę najmniejszej przeszkody, aby serwer gry mógł zaradzić tego typu zdarzeniom. Napotkaliście już na oszustów korzystających z tego typu oprogramowania? Dajcie znać w komentarzach, ponieważ nie wolno takich spraw zostawiać bez nagłośnienia. Może macie własne nagrania, które to przedstawiają? Jeśli tak, zachęcam do podzielenia się z nimi również.