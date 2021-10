Do CoD: Warzone i Cold War zmierzają gwiazdy kina horrorowego. Szykujcie punkty na Ghostface’a

Już niedługo rozpocznie się tegoroczny event halloweenowy w Call of Duty: Warzone i Black Ops Cold Ward. Twórcy gry pokazali już, jaką horrorową twarz ujrzymy podczas zbliżających się rozgrywek. Oh, będzie dużo krzyku.

I tym razem w drugiej połowie października trafi do gry postać znana z kolejnego, filmowego klasyka. Rok temu można było we wspólnej rozgrywce natrafić m.in. na Billy’ego The Puppeta. Tegoroczna edycja wydarzenia przyniesie ze sobą Ghostface’a we własnej osobie, czyli mordercę znanego z filmu Piła, choć pewnie znajdą się i tacy, co kojarzą bohatera ze Strasznego Filmu. Poniżej możecie zobaczyć dwa nagrania przedstawiające go w akcji.

Na szczęście to nie koniec. Wiadomym jest też, że w grze pojawi się także skórka ze słynnego Donnie Darko – informuje Bloody-Disgusting. Na ten moment jednak nie wiadomo za wiele na jej temat, ponieważ nie została jeszcze zaprezentowana.

Do startu eventu pozostały prawie dwa tygodnie, więc jest sporo czasu i na jej pokazanie. Nieznane też są obecnie ceny obu pakietów, choć można się spodziewać, że raczej tanio nie będzie. Skórki do Call of Duty: Warzone czy Black Ops Cold War potrafią kosztować nawet po kilkadziesiąt złotych, choć zwykle jest też możliwość ich zakupu za walutę zdobywaną w grze. Większość graczy jednak decyduje się zużywać ją na karnet bojowy.

Co sądzicie o zaprezentowanym wyżej skinie? Będziecie na niego polować, a może przejdziecie obok niego obojętnie?