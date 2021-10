Polski zwiastun kampanii Call of Duty: Vanguard już jest! IV Rzesza kontra reszta świata

Twórcy Call of Duty: Vanguard przygotowują graczy na premierę ich najnowszej produkcji. Dziś do sieci trafił nowy trailer, który ma przybliżyć fabułę kampanii.

W przeciwieństwie do Battlefielda 2042 Call of Duty: Vanguard zaoferuje wszystkim nabywcom na premierę tryb fabularny dla jednego gracza. Poniższe wideo zaznajomi Was z częścią bohaterów oraz alternatywnych realiów historycznych wymyślonych przez autorów na potrzebę produkcji.

Co jak co, ale każdy zwiastun nowego CoDa wywołuje u mnie gęsią skórkę. Bez wątpienia są emocjonalne i efektowne, ale to w zasadzie nie nowość dla tej FPS-owej serii. Liczę na to, że deweloperzy dostarczą równie dobre doświadczenie, co to z prezentowanego wyżej zwiastuna.

Na sam koniec wideo pokazano bonusy dokładane do zamówień przedpremierowych. Szczęśliwi właściciele pre-orderów zdobędą dostęp do specjalnego zestawu Nocny Nalot oraz do operatora Arthura Kinsley’a. Gratisy przewidziane są do Black Ops Cold War i Warzone, więc można zyskać i coś nie tylko do Vanguarda.

Premiera CoD: Vanguard została przewidziana na 5 listopada tego roku. Gra zadebiutuje na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. To jak? Pre-order już złożony, a może czekacie na pierwsze recenzje?