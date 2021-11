W Call of Duty: Vanguard nie wszystko pojawi się na premierę. Twórcy o pierwszym sezonie

Wygląda na to, że w Call of Duty: Vanguard nie wszystko pojawi się w dniu premiery. A przynajmniej jeżeli chodzi o główną oś fabularną Trybu Zombie. Na to możemy trochę poczekać.

Nowe rewelacje nie oznaczają jednak, że gra może być wybrakowana. W dniu premiery z pewnością nie zabraknie rzeczy do robienia.

Call of Duty: Vanguard ze wsparciem po premierze

Activision przyzwyczaiło nas do dwóch rzeczy. Przede wszystkim możemy mieć pewność, że kolejne gry z serii Call of Duty są bardzo mocno wspierane po premierze. Po drugie – każda część będzie w jakimś stopniu zintegrowana z hitowym Warzone.

W przypadku nadchodzącego Vanguard sytuacja zapowiada się dokładnie tak samo. Doczekamy się w końcu nowej, inspirowanej najnowszą częścią, mapy w trybie battle royale. Sama gra również będzie dostawać kolejne sezony, tryby, przedmioty i ogólnie cały wór zawartości. Co ciekawe, na premierę nie będziemy kontynuować historii z trybu Zombie Black Ops Cold War.

Główna oś fabularna Mrocznego Eteru doczeka się rozwinięcia, ale dopiero po pierwszym sezonie. A przynajmniej na to wskazują nowe rewelacje z bloga Treyarch.

Od 2 grudnia w grze Vanguard pojawi się nowa zawartość i funkcje związane z Zombie, w tym nowy cel, dodatkowe Przymierza, nowe bronie, wyzwania sezonu Zombie, świąteczne aktualizacje i wiele innych. W Sezonie Pierwszym gracze napotkają także kilka innych elementów, które przygotują grę do nadchodzącego zadania głównego. To główne zadanie będzie związane z przybyciem niespodziewanego sojusznika po zakończeniu Sezonu 1, co jeszcze bardziej rozszerzy narrację Mrocznego Eteru i ujawni więcej szczegółów na temat postaci i jednostek, które gracze napotkali do tej pory. Treyarch na blogu

Wychodzi więc na to, że nurt fabularny Zombie rozpoczęty w poprzedniej części doczeka się kontynuacji, ale dopiero później. Wynika z tego, że historię poznamy dopiero po nowym roku.

Oczywiście te informacje nie oznaczają, że w grze zabraknie zawartości. Na premierę dostaniemy zarówno tryb Zombie, główną fabułę dla pojedynczego gracza i multiplayer.

W tym miejscu znajdziecie informacje na temat godziny startu serwerów.