Porównanie CoD: Vanguard na konsolach nowej generacji. Która z nich króluje?

Do sieci trafiło porównanie graficzne Call of Duty: Vanguard na PS5 i Xbox Series S|X. Zobaczcie, jak gra działa i wygląda na tych konsolach.

Na kanale ElAnalistaDeBits pojawiło się porównanie Call of Duty: Vanguard na trzech różnych konsolach: PlayStation 5, Xbox Series X i S. Dzięki materiałowi możemy zobaczyć różnice graficzne między wersjami na różnych sprzętach, a także płynność rozgrywki.

PS5 oraz XSX prezentują bardzo zbliżony poziom szczegółowości i jakości grafiki. Obie wersje wyglądają naprawdę dobrze, choć na Xboxie tytuł prezentuje się trochę lepiej, wyraziściej. Inaczej ma się sprawa z XSS. Niekiedy gra na tym urządzeniu uwidacznia nieostre tekstury albo rozmazane tło w oddali. Nie jest to jednak coś, co bardzo razi w oczy. Zwłaszcza że w dynamicznej strzelance naprawdę trudno będzie zwracać uwagę na takie widoki. Gracze powinni być zadowoleni z grafiki w najnowszym Call of Duty. Tytuł po prostu wygląda dobrze.

Jeśli chodzi o płynność rozgrywki na tych trzech wersjach, to nie można narzekać. Autor testował różne mapy i na każdej z nich gra utrzymywała stałe 60 klatek na sekundę (rzadko zdarzają się spadki FPS podczas odradzania na Xboxach). Niezależnie od sprzętu i miejsca, w którym znajdował się gracz, np. w bogato zdobionych budynkach, czy w otwartej lokacji, jest stabilnie. W przypadku włączenia produkcji w 120 Hz największe problemy z FPS miała wersja XSS. Z kolei najlepiej poradziło sobie PS5, które przez prawie cały czas utrzymywało stabilne 120 klatek na sekundę.

Tytuł ma zaplanowaną datę premiery na 5 listopada bieżącego roku. Zagramy na PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, a także XONE. Pamiętajmy, że testy zostały wykonane podczas trwania bety.