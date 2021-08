CoD: Vanguard to „jedna z najlepiej wyglądających gier” na next-genach? Tak twierdzi insider

Znany insider branży gamingowej podzielił się swoją opinią na temat gameplay’u z Call of Duty: Vanguard. Twierdzi on, że zobaczył urywek rozgrywki z konsoli PS5.

Mowa dokładnie o Tomie Hendersonie, który niejednokrotnie chwalił się w sieci później potwierdzonymi informacjami z np. Battlefield 2042. Tym razem mężczyzna dotarł do Call of Duty: Vanguard, a w zasadzie do nagrania jednej z misji. Nie doprecyzował w swojej wiadomości, czy twórcy sami pokazali mu to wideo, czy i tym razem natrafił na jakieś wiarygodne źródło.

Właśnie obejrzałem misję kampanii #Vanguard na PS5 – i jest to prawdopodobnie jedna z najlepiej wyglądających gier na konsolach obecnej generacji. To odważne stwierdzenie, ale wygląda pięknie. Nawet jak na misję rozgrywającą się w nocy przed lądowaniem w D-Day, wygląda bardzo rześko. Żadnych „szarości”, które zazwyczaj widzimy w Call of Duty. Wygląda na to, że wykorzystano cały potencjał PS5. Sporo zabawy z cieniami i oświetleniem – ogień, strzały i tego typu rzeczy. – pisze Tom Henderson na Twitterze

Osobiście Toma Hendersona nie uważam za bajkopisarza. Warto jednak brać pod uwagę, że powyżej możecie przeczytać jego subiektywną opinię. Myślę, że dobrze będzie poczekać na zobaczenie pierwszych materiałów z samej gry, ponieważ dopiero wtedy każdy będzie mógł osądzić, czy zgadza się ze słowami insidera.

Jeśli nie możecie się doczekać jutrzejszego pokazu CoD: Vanguard, zachęcam zajrzeć do Warzone. Twórcy zaplanowali specjalne wydarzenie, dzięki któremu będziecie mogli zgarnąć masę ciekawych przedmiotów i nie tylko. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.