Zwiastun Call of Duty: Vanguard pokazuje wojnę „widzianą jak nigdy wcześniej”

Activision opublikowało zupełnie nowy zwiastun Call of Duty: Vanguard. Tym razem bez nowej rozgrywki, ale i tak jest ciekawie.

Materiał skupia się na dwójce fotoreporterów, którzy pracowali nad grą wraz z deweloperami: Sebastiano Piccolominiego oraz Alex Potter. Zajmowali się oni nagrywaniem pracy kamery w przerywnikach filmowych, które widzieliśmy już na zwiastunach.

Zatrudnienie fotoreporterów miało pomóc w uchwyceniu II wojny światowej w sposób, w jaki gry do tej pory tego nie robiły. Czy się udało? To już musicie ocenić sami. Nie da się jednak ukryć, że praca kamery w Call of Duty: Vanguard wygląda całkiem realistycznie i zarazem efektownie. Widać, że zajmowali się nią prawdziwi profesjonaliści.

Vanguard na razie zapowiada się bardzo obiecująco. Miejmy nadzieję, że najnowsza produkcja Sledgehammer Games faktycznie spełni oczekiwania fanów serii. Jeśli nie będzie to dobre Call of Duty, to niech chociaż będzie to przyzwoity FPS z przynajmniej niezłą kampanią dla jednego gracza.

Jeśli ominął Was poprzedni zwiastun CoD: Vanguard, możecie go znaleźć w tym miejscu. Premiera gry zaplanowana jest na 5 listopada. Ukaże się ona na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.