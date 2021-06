Call of Duty: Vanguard ominie targi E3. Czyżby Activision czeka na ruchy konkurencji?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jak informuje zagraniczny serwis informacyjny VGC, Activision nie pokaże na zbliżającym się pokazie Call of Duty: Vanguard. Najpewniej wydawca zdecydował się ujawnić grę w późniejszym okresie letnim. Być może będzie się to działo kolejny raz przy pomocy eventu w Warzone.

Bez wątpienia w tym roku otrzymamy kilka naprawdę dobrych FPS-ów. Dosłownie przed chwilą w sieci odbył się pokaz pierwszego trailera Battlefiel 2042, a od dłuższego czasu wiemy też o powstawaniu Call of Duty o najpewniej podtytule Vanguard. Niestety, ostatnio doszły nas plotki, że produkcja gry nie radzi sobie za dobrze. Jak się teraz okazuje, nie zobaczymy jej na zbliżających się targach E3.

Tak przynajmniej podaje redakcja VGC. Według ich anonimowego źródła mielibyśmy o Vanguard dowiedzieć się więcej podczas okresu letniego. Nowa odsłona cyklu miałaby też wprowadzić do Warzone zupełnie nowy event, który przeniósłby Verdansk do czasów II wojny światowej. To właśnie wokół tych wydarzeń ma się skupiać fabuła CoD-a 2021.

Jak możemy dalej wyczytać we wspomnianym artykule, Sledgehammer Games ma w planach wydać nową odsłonę Call of Duty około listopada obecnego roku. Zagrać mają posiadacze PC oraz konsol obecnej i ubiegłej generacji.

Ciekawi mnie, który ze zbliżających się FPS-ów przyciągnie do siebie więcej miłośników strzelanin. Po dzisiejszym pokazie Battlefield 2042 jestem zdania, że DICE zawiesiło bardzo wysoko poprzeczkę.