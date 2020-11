Call of Duty: Modern Warfare to najlepiej sprzedająca się odsłona serii

Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku przebiło wszystkich swoich poprzedników. Gra sprzedała się doskonale i Activision nie kryje zadowolenia.

Najnowsza odsłona podserii Modern Warfare okazała się gigantycznym sukcesem nie tylko pod względem ocen graczy, ale też sprzedaży. Tytuł utrzymywał się długo na listach bestsellerów na wszystkich platformach i do dziś ma bardzo liczną bazę graczy.

Activision pochwaliło się, że Call of Duty: Modern Warfare rozeszło się w większej ilości kopii niż inne odsłony cyklu w tym samym przedziale czasu. Oznacza to, że MW 2019 jest najlepiej sprzedającą się częścią serii.

Nie podano konkretnych danych liczbowych, ale Activision potwierdziło przy okazji, że znaczna większość ze sprzedanych gier była cyfrowa. Czyżby pudełka coraz mocniej schodziły na bok?

Na sukces gry przełożyło się na to nie tylko podpięcie pod uwielbianą przez graczy podserię Modern Warfare, ale też dobrej jakości kampania i fenomenalny tryb multiplayer. Wydawca zaznaczył też, że w osiągnięciu takiej sprzedaży pomogło CoD: Warzone, które jest aktualnie jedną z najpopularniejszych gier battle royale.

Ciekawe, czy Black Ops Cold War uda się przebić ten wynik. Nowa odsłona serii zapowiada się bardzo dobrze i gracze wydają się być zadowoleni z tego, co udało im się sprawdzić w szeroko dostępnych testach beta.

Seria Call of Duty niezmiennie święci triumfy w kwestii sprzedaży i choć w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z niemałym spadkiem jakości gier z tej serii, to MW 2019 przywróciło jej dawną świetność. Oby tak dalej!

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.