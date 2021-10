6. sezon w Call of Duty z datą startu i wydarzeniem Halloween

Kolejny sezon w grach z cyklu Call of Duty, czyli Warzone i Black Ops Cold War, rozpocznie się już 7 października. Zapowiedziano „The Haunting”, czyli tegoroczne wydarzenie na Halloween.

Już za tydzień do Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War trafi mnóstwo nowości – skiny, bronie, mapy i tryby gry. Ale to nie wszystko, bo 6 sezon potyczek multiplayer przyniesie nam również wydarzenie halloweenowe.

Kiedy Halloween w Call of Duty?

Dzięki nowemu postowi na blogu serii CoD dowiedzieliśmy się, że 6 sezon rozpocznie się 7 października. W jego trakcie będziemy mogli również zagrać w specjalną zawartość związaną z tegorocznym Halloween. Twórcy nie udostępniają nam jednak drugi raz tego samego eventu „The Haunting of Verdansk”, a ogłaszają „The Haunting”.

Niestety, nie wiemy wiele na temat wydarzenia. Na ten moment zdradzono, że wystartuje 19 października. Twórcy zapraszają dzień wcześniej, 18 października, na stronę serii, aby przekonać się, jakie dokładnie nowości dla nas przygotowali. Spokojnie, możemy gdybać i wspierać się plotkami.

Te zdają się mieć jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości – twórcy pytają nas, czy „jesteśmy gotowi na prawdziwy koszmar z filmów grozy”. Do gry trafią więc nowi operatorzy wzorowani na klasycznych antagonistach z horrorów. W ubiegłym roku był to Jigsaw z Piły i Leatherface z Teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną. W tym roku przecieki mówią o Ghostface z serii Krzyk i postaci nazwanej „Donnie”. Może to wskazywać na demonicznego królika z filmu Donnie Darko. Obydwie pozycje są w zasadzie kultowymi, więc istnieje spora szansa na to, że przecieki się potwierdzą.

Jeżeli ciekawi was, jakie nowości twórcy przygotowali w związku ze startem 6 sezonu, zapraszamy na oficjalnego bloga Call of Duty. Z pewnością możemy liczyć na nowe skórki, broń, tryby, mapy (do multi i trybu zombie) i skille.