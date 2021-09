Zabił zombiaki grając na pianinie. Niecodzienne dokonanie gracza Call of Duty

Gracz ukończył jedną z map z trybu zombie w Call of Duty Black Ops III przy użyciu niecodziennego kontrolera.

Wyobraźnia graczy nie zna granic i mogliśmy się o tym przekonać nie raz. Tak jest i tym razem. Użytkownik o pseudonimie grooviehoovie wrzucił wideo na Reddita, na którym pokazuje, jak przy pomocy pianina przechodzi jedną z map w Call of Duty Black Ops III. Dokładnie chodzi o Shadows of Evil, która znajduje się w trybie zombie. Warto zaznaczyć, że twórca pokusił się o zdobycie easter egga (Apocalypse Averted). Musiał więc wykonać szereg dodatkowych aktywności pobocznych. Co więcej, autor wyznaczył sobie tylko godzinę na ukończenie tego wyzwania. Pełny gameplay znajdziecie poniżej na kanale twórcy na YouTube.

Takie wyzwanie robi wrażenie. Nie dość, że gracz korzystał z nieprzystosowanego kontrolera (i to bardzo nieprzystosowanego) do strzelanek, to jeszcze musiał się spieszyć z racji uciekającego czasu. Oczywiście twórca znał mapę na pamięć, wiedział też o wszystkich trikach i ułatwieniach, więc główną trudnością było opanowanie sterowania. To jednak mu się udało i dość zgrabnie poruszał się po lokacjach, eliminując wrogów. Ciekawe, jakie urządzenie wykorzysta do kolejnych wyzwań.

Call of Duty Black Ops III miało swoją premierę w 2015 roku. Mimo to tytuł wciąż cieszy się zainteresowaniem wśród graczy i to za sprawą m.in. trybu Zombie, który zapewnia dziesiątki godzin zabawy. Zwłaszcza że to właśnie w tej odsłonie znajduje się największa liczba map (15) z zombiakami w całej serii.