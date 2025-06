Call of Duty: Black Ops 7 wyjdzie na konsolach sprzed prawie 12 lat

Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje także na PS4 i Xbox One. Nowa odsłona serii może być ostatnią dla starej generacji, ale czy nie jest za późno?

Choć PS4 i Xbox One mają już swoje lata, to Call of Duty: Black Ops 7 i tak trafi na te konsole. Gra została oficjalnie zapowiedziana podczas Xbox Games Showcase i zadebiutuje nie tylko na nowej generacji i PC, ale też na sprzętach, które lada moment stukną 12 lat.

Call of Duty: Black Ops 7 ostatnim na last-geny?

Z jednej strony to zaskakujące, z drugiej niestety całkiem logiczne. Baza użytkowników PS4 czy poprzednich Xboksów wciąż jest ogromna, więc deweloperzy z Treyarch i Raven Software po prostu nie chcą rezygnować z dodatkowych przychodów. Black Ops 7 to kontynuacja wydarzeń z Black Ops 2, więc potencjalnych graczy z nostalgią do tej marki może być naprawdę wielu.

Według wiarygodnych przecieków, to może być ostatnia część Call of Duty, która pojawi się na starej generacji. Jeden z insiderów wprost stwierdził, że „to ostatnia gra, jaka się tam ukaże”, co może oznaczać koniec pewnej epoki. Nie ma się co dziwić. Z roku na rok coraz trudniej zmieścić nowe mechaniki i grafikę AAA w ograniczeniach starszego sprzętu.

W sieci nie brakuje komentarzy graczy, którzy z przymrużeniem oka patrzą na decyzję Activision. Niektórzy uważają, że Black Ops 7 może się zwyczajnie dusić na PS4 i Xbox One, bo już poprzednie części miały tam swoje problemy z wydajnością. Mimo to gra pojawi się na tych platformach, być może z myślą o mniej wymagających użytkownikach lub tych, którzy jeszcze nie przesiedli się na nowszy sprzęt.

Premiera Call of Duty: Black Ops 7 odbędzie się 25 października 2025 roku. Gra trafi więc na Xbox Series X/s, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz PC. Będzie też dostępna w Xbox Game Pass już od dnia debiutu.

Źródło: tech4gamers