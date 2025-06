Call of Duty: Black Ops 7 oficjalnie. Znamy setting, szykujcie się na wielki powrót

A konkretnie do roku 2035. Zapowiedziano ją podczas Xbox Games Showcase 2025, co oznacza, że fani mogą szykować się na kolejną dawkę intensywnej akcji, spisków i widowiskowej rozgrywki.

Wielki powrót w postaci Call of Duty: Black Ops 7

Fabuła Call of Duty: Black Ops 7 będzie bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z Black Ops 6. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się David Mason, znany już z Black Ops 2, w którego wcieli się Milo Ventimiglia. Obok niego na ekranie pojawią się Kiernan Shipka jako Emma Kagen i Michael Rooker, który ponownie zagra Mike’a Harpera. Główna kampania opowie o walce z tajemniczym przeciwnikiem, wykorzystującym strach i manipulację psychiczną jako główne narzędzia wpływu.

Rozgrywka to klasyczna mieszanka tego, co gracze kochają w tej serii najbardziej. Dostaniemy więc kampanię fabularną, klasyczny tryb multiplayer i długo wyczekiwany powrót trybu Zombies, który tym razem zanurzy nas w mroczny świat Dark Aether. Na dodatek w mechanice gry mogą pojawić się elementy futurystycznego ruchu, takie jak wall-running. To coś, co fani mogą pamiętać z Black Ops 3.

Nowa odsłona ma pojawić się jeszcze w 2025 roku i będzie dostępna na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Co istotne, trafi także od razu do Xbox Game Pass, co może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale można spodziewać się, że więcej konkretów poznamy w kolejnych tygodniach. Pozostaje pytanie, czy tym razem Black Ops spełni oczekiwania graczy?

