Nowy teaser Call of Duty: Black Ops 6 najwyraźniej potwierdza czas i miejsce akcji oraz tryb Zombie

Activision promuje nadchodzącą nową grę z uwielbianego (acz kontrowersyjnego) cyklu. Nadal nie znamy konkretów, ale możemy spodziewać się potwierdzenia części przecieków.

Call of Duty: Black Ops 6 to Black Ops – Gulf War?

Gdy w sieci pojawił się plakat, wiele osób założyło, że “przeciekany” od dawna setting nie znajduje w nim potwierdzenia. Mówiono o osadzeniu gry w realiach wojny w Zatoce Perskiej, a przecież żołnierz widoczny wraz z logo ma nieco bardziej współczesne wyposażenie. Teraz jednak możemy zgadywać, że choć część akcji gry faktycznie rozegra się w latach 90., co też potwierdza możliwość uczestniczenia w potyczkach w Zatoce Perskiej.

Kolejny teaser pojawił się już w sieci i zatytułowany jest “Otwórz oczy”. Treyarch idzie tym razem w pełni w kierunku teorii konspiracyjnych, enigmatycznych zajawek, mało konkretnych, wyrwanych z kontekstu szczegółów. Na klipie zobaczymy wiele znanych twarzy, jak choćby Billa Clintona czy Saddama Husseina. Wygląda także na to, że powróci postać Franka Woodsa, a przynajmniej tak głosi jeden z napisów widoczny na teaserze.

To nadal nic szczególnie konkretnego, ale wszystkiego dowiemy się najpewniej dzisiaj. To właśnie o godzinie 15:00 zadebiutować ma pierwszy zwiastun gry, lecz w formie live-action, czyli z żywymi aktorami. Niemniej, o ile nie będzie aż tak “konspiracyjny”, powinien dać nam dobry pogląd na to, czym to Black Ops 6 tak naprawdę będzie.

Co ciekawe, YouTuber Noah J otrzymał niedawno paczkę od Treyarch, w której znalazł dłuższą wersję opublikowanego zwiastuna. Widać na nim fragmenty, które dość jednoznacznie kojarzą się z trybem Zombie. Sam zdziwiłbym się, gdyby zabrakło go w Black Ops, ale teraz to już niemal pewne, że powróci.

Pełna prezentacja gry odbyć ma się w trakcie Xbox Direct Showcase. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Źródło: YouTube