Niedługo powinniśmy w końcu zobaczyć The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Znany dziennikarz twierdzi, że Nintendo już niedługo pokaże Breath of the Wild 2. Nowe Legend of Zelda ma otrzymać pokaz w nadchodzących tygodniach.

Sequel Breath of the Wild to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier nadchodzących miesięcy lub nawet (nieco mniej optymistycznie) lat. Nintendo pokazało nam pierwszy zwiastun rok temu i od tamtej pory nie dostaliśmy pokazu rozgrywki czy nawet małego teasera.

Niewykluczone, że czas wielkich oczekiwań dobiegł końca. Znany dziennikarz i informator branżowy, Jeff Grubb, stwierdził w trakcie transmisji na żywo, że jego zdaniem Breath of the Wild 2 doczeka się prezentacji na tegorocznym E3. Jeśli tak się nie stanie, gra powinna otrzymać jakiegoś rodzaju pokaz kilka tygodni po targach.

E3 to teoretycznie najbardziej prawdopodobny termin prezentacji nowego BoTW. Co więcej, Nintendo ma rzekomo pokazać w najbliższym czasie nową wersję Nintendo Switch. Pokaz nowej Zeldy jako swoistego tytułu startowego dla odświeżonego Switcha brzmi jak coś prawdopodobnego. Nie zmienia to faktu, że póki co możemy tylko gdybać.

Jeff Grubb to przyzwoite źródło przecieków, choć sam stwierdził, że nie ma stuprocentowej pewności co do konkretnego terminu pokazu BoTW2. Nintendo zapowiadało jednak, że w tym roku pokaże nam coś związanego z tytułem. Jeśli nie na E3, to zapewne niedługo po nim. Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i poczekać na konferencję Big N.