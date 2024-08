Borderlands 4 oficjalnie zapowiedziane. Jest zwiastun i szczegóły

Borderlands 4 oficjalnie nadchodzi na PC, Xbox Series X/S oraz PS5. Gra otrzymała pierwszy zwiastun, a my poznaliśmy informacje na temat tego, czego należy się spodziewać.

Od razu zaznaczę jednak, że szczegółów nie ma aż tyle, więc lepiej po prostu przeczekać najbliższy czas, niecierpliwiąc się na coś więcej. Pierwszy zwiastun również nie rozwala na łopatki, a jedynie w tajemniczy sposób zapowiada to, co nas czeka.

Borderlands 4 – zwiastun i informacje

2K Games w trakcie wczorajszego pokazu ceremonii otwarcia Gamescom 2024 dosłownie rządziło. Była przecież Mafia 4, teraz znana już wszystkim jako Mafia: The Old World, a do tego nie zabrakło innych zaskoczeń. Gearbox Software również pojawiło się na wydarzeniu, pokazując światu powrót swojej bodaj największej obecnie marki. Borderlands 4 jest faktem!

Wiemy tyle, że nadal dostaniemy zwariowanego, zakręconego i totalnie dziwacznego looter shootera skupionego na zbieraniu kolejnego wyposażenia, zwiedzania planety i pokonywaniu wrogów. Z pewnością możemy spodziewać się powrotu klasycznego dla serii czarnego humoru i milionów różnych pukawek. Klasycznie też wcielimy się w łowcę skarbów, zapewne wybieranego z bazy nowych (a może znanych?) postaci. Standard.

Więcej niestety nie ujawniono, prócz tego, że twórcy mają ambicję, aby stworzyć “najlepszego looter shootera” w historii. “Wraz z zespołem Gearbox mieliśmy jeszcze wiele pomysłów na Borderlands od czasu, gdy zaprezentowaliśmy gatunek looter shootera w naszej pierwszej grze” – mówił Randy Pitchford, prezes Gearbox Software: “Mamy ogromne ambicje związane z Borderlands 4. Chcieliśmy jeszcze bardziej ulepszyć to, co wszyscy kochamy w Borderlands i osiągnąć nowe poziomy ekscytacji, a jednocześnie wytyczyć nowe kierunki”.

Tym razem trafimy na nową planetę, ale nie znamy jej szczegółów. Borderlands 4 ma wyjść na PC, Xbox Series X/S oraz PS5 w 2025 roku. Oby tylko gra okazała się lepsza niż film…

