BodyCam to gra dla prawdziwych twardzieli

Na rynku jest dostępnych kilka FPS-ów, które można by określić mianem “tylko dla wytrwałych”. To gry na biegunie od Call of Duty i innych strzelanek akcji. W tytułach takich jak choćby ArmA liczy się taktyka, plan, a także absolutnie każda decyzja podejmowana przez gracza. Dość powiedzieć, że fizyka pocisków odgrywa ogromną rolę, nie ma żadnych ułatwień, a trafienie we wroga równa się jego eliminacji — nie ma tu bohaterskiego uleczania się po serii w klatkę piersiową.

Taką grą jest też BodyCam, który na dodatek wygląda kosmicznie dobrze. Gra została przygotowana na bazie silnika Unreal Engine 5 i wygląda niczym futurystyczne przedstawienie tego, jak strzelanki będą prezentować się za kilka lat. Tym razem nie musimy czekać. Na Future Games Show 2024 poinformowano, że tytuł trafi na Steam. Gra jest już dostępna w fazie wczesnego dostępu.

Zobacz też: Test klawiatury mechanicznej SteelSeries Apex Pro TKL Wireless.

Grę znajdziecie tutaj, a teraz jest świetny moment na jej zakup. Tytuł dostępny jest bowiem w promocji, dzięki której zapłacicie za niego 145,79 złotych.

Źródło: Steam