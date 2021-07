Next-genowe Bloodborne bez nowych poziomów i nie tylko dla PS5, mówią doniesienia

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Next-genowe wydanie Bloodborne ma trafić nie tylko na PS5 i może rozczarować niektórych fanów. W sieci pojawiły się doniesienia wraz ze szczegółami o świeżym wydaniu produkcji.

Ostatnia moda na wersje reżyserskie mocno pobudziła fanów From Software. Miłośnicy ekskluzywnej dla PS4 produkcji studia od wielu miesięcy czekają na informacje o next-genowej aktualizacji lub specjalnym wydaniu na PS5. Nowe doniesienia sugerują, że odświeżona wersja gry nie jest odległa.

Na 4Chan pojawił się wpis użytkownika podpisującego się jako Demonite. Według jego informacji, nowe wydanie nazywa się Bloodborne: Hunters Edition. Według doniesienia, ma ono ukazać się na PS5 w styczniu lub lutym przyszłego roku. Co więcej, gra ma wreszcie trafić na PC, ale z półrocznym lub nawet rocznym opóźnieniem.

Ten sam wpis zawiera też informacje o nowościach. Hunters Edition ma zaoferować trzy bronie praworęczne i trzy bronie leworęczne. Posiadacze PS5 mają zyskać dwa tryby wyświetlania: 60 FPS i podbite 1440p z ograniczonym ray-tracingiem cieni oraz natywne 4K i 30 FPS z ray-tracingiem cieni. Zabraknie za to nowych lokacji, przeciwników i bossów, ale Katedra i Zapomniany Zamek Cainhurst mają doczekać się rozszerzenia.

Pojawi się też parę innych nowinek typu quality of life, między innymi możliwość zmiany sterowania i teleportowania się do innych lokacji bez konieczności wracania do Snu Tropiciela.

„Przecieki” z 4Chan należy przyjmować z ogromnym dystansem. Ten konkretny pochodzi jednak od kogoś, kto podaje się za użytkownika Demonite, który ujawnił Bloodborne na długo przed ogłoszeniem gry. Z uwagi na charakter forum, nie możemy mieć jednak pewności, że to ten sam Demonite. Powyższe doniesienia należy więc traktować jako plotki, które mogą, ale nie muszą się potwierdzić.

Dodatkowo fakt wydania gry w podobnym czasie co Elden Ring budzi moje spore wątpliwości. Jakby tego było mało, ilość nowości jest wręcz rozczarowująca. Cóż, pozostaje nam czekać na oficjalne informacje twórców. O ile nowe wydanie Bloodborne w ogóle powstaje.