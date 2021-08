Zobaczcie jakie fajne rączki. Bloodborne w perspektywie pierwszej osoby

Znany twórca treści z gier From Software, udostępnił wideo z Bloodborne w pierwszej osobie. Dzięki modyfikacji i początkowemu przedmiotowi, gracze mogą pograć w soulslike’a, patrząc z oczu bohatera.

Garden of Eyes wrzucił na swoim kanale materiał wideo z moda, który pozwala grać w Bloodborne z perspektywy pierwszej osoby. Oprócz zmiany perspektywy, twórca postarał się, aby rozgrywka zachowała swój charakter, co wcale nie jest proste przy tak znaczącej modyfikacji. Moda uruchamia się poprzez założenie jednego z początkowych przedmiotów, czyli „Great One Hat”. Po wykonaniu tej czynności ujrzymy dość małe dłonie, a także animacje ruszania bronią, które zostały wykonane przez twórcę.BD

Całość bardzo przypomina rozgrywkę z wersji VR, co nie jest oczywiście prawdą. Co więcej, ta modyfikacja jest kompatybilna z innym znanym modem, który umożliwia (wreszcie) rozgrywkę w 60 FPS. Teraz wystarczy poczekać na śmiałka, który ukończy całą grę w trybie FPP.

W opisie filmu autor wyjaśnia, że wykorzystał różne offsety kamery na PC, które zdecydowanie ułatwiły robienie pełnej modyfikacji. Trzeba też wziąć pod uwagę trudności związane z ograniczeniami sprzętowymi PS4 oraz innymi barierami w modyfikowaniu gier na konsolach. Choć modyfikacja nie jest jeszcze dostępna, to twórca poinformował, że niektórzy streamerzy będą go używali na swoich transmisjach. Mimo to niedługo wszyscy będą mogli spróbować swoich sił w Bloodborne FPP!