Blair Witch i Ghostbusters Remastered za darmo w EGS. Wiemy, co za tydzień

Halloween za pasem, w związku z czym Epic Games rozdaje kolejne gry z dreszczykiem. Po Layers of Fear 2 i Costume Quest 2 otrzymujemy Blair Witch i zremasterowanego Ghostbusters.

Od dzisiaj od godziny 16:00 przez cały tydzień na platformie Epików czekają na nas dwie ciekawe darmoszki. Obydwie to horrory, ale nawet jeśli nie za bardzo lubimy gatunek, to warto zainteresować się promocjami choćby ze względów stricte cebulowych – każda z tych gier kosztuje prawie 100 złotych, więc jak dają, to trzeba brać.

Blair Witch to horror psychologiczny od polskiego studia Bloober Team. Tytuł stanowi nawiązanie do znanej serii filmów. W lesie Black Hills znika mały chłopiec, a my jako doświadczony policjant dołączamy do poszukiwań. W międzyczasie – jak to w horrorach psychologicznych bywa – konfrontujemy się z własną przeszłością, w czym swoje rzeczowe wsparcie oferuje nam lokalna rezydentka, to znaczy wiedźma z Blair. Chętnych odsyłamy pod ten adres.

Ghostbusters: The Video Game Remastered jest odświeżoną wersją gry akcji z 2009, która również bazuje na popularnym cyklu filmowym. Wcielamy się w członka zespołu pogromców duchów i biegamy za pustymi w środku delikwentami, pomagając sobie specjalistycznym sprzętem. Duchy i ich pogromców znajdziecie tutaj.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.