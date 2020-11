Black Ops Cold War na PS5 – jak odblokować 120 FPS?

Opcja włączenia 120 FPS w Black Ops Cold War na PS5 jest skrzętnie ukryta. Oto krótki poradnik, jak odblokować wyższą płynność w nowym Call of Duty.

Nowe konsole są promowane głównie potężną wydajnością i licznymi udogodnieniami dla graczy. Co ciekawe, nie wszyscy twórcy oddają użytkownikom możliwość prostego przejścia w tryb wydajności lub wyższej rozdziałki.

Tak właśnie jest w przypadku nowego Call of Duty, które posiada takowe tryby ukryte głęboko w ustawieniach PlayStation 5. Choć premiera konsoli w naszym kraju odbędzie się dopiero 19 listopada, to już przygotowaliśmy dla was prosty poradnik, jak ustawić 120 FPS w najnowszym CoD.

Wejdź w ustawienia PS5 Wybierz opcję Zapisane Dane a następnie Ustawienia Gier i Aplikacji Przewiń w dół i wybierz opcję Ustawienia Gry Wybierz Tryb Wydajności

Od tego momentu Black Ops Cold War powinno działać w 120 klatkach na sekundę. Opcje są jak widać nieco ukryte, ale chyba warto poświęcić na ich zmianę te kilkanaście sekund.

Dziwne, że Activision nie uwzględniło takiej opcji w menu gry. To dość niewygodne, ale możliwe, że stosowne ustawienia pojawią się w grze w przyszłych aktualizacjach. Wyższa wartość klatek w takiej produkcji robi ogromną różnicę, jeśli oczywiście jesteśmy wyposażeni w odpowiedni ekran.

Call of Duty: Black Ops Cold War cieszy się bardzo dobrymi opiniami. Podsumowanie pierwszych recenzji gry możecie przeczytać w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.