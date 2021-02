Seria Call of Duty zarobiła abstrakcyjnie dużą sumę pieniędzy. Znamy oficjalny wynik

Activision podzieliło się oficjalnymi wynikami finansowymi serii Call of Duty. Sztandarowe strzelanki wydawcy zarobiły imponującą sumę pieniędzy.

Chyba nie ma bardziej rozpoznawalnych strzelanek niż seria CoD. Activision stworzyło prawdziwego molocha gamingu, który rok w rok bije rekordy popularności i sprzedaje się niesamowicie dobrze.

Wydawca w końcu postanowił podzielić się ze światem pełnym wynikiem finansowym całej serii Call of Duty. Informacje podane przez portal VGC głoszą, że od 2003 roku CoD zarobił aż 27 miliardów dolarów.

W tej imponującej kwocie zawiera się zarówno sprzedaż samych gier, jak i pieniądze zarobione dzięki mikrotransakcjom. Co ciekawe, cała marka rozwija się coraz szybciej i trafia do większej ilości graczy.

W samym 2020 roku gry z serii i spin-offy przyciągnęły aż 250 milionów graczy, czyli dużo więcej względem „skromnych” 70 milionów z 2018 roku. Z pewnością nałożyły się na to sukcesy odsłon Warzone i Mobile, które przyciągnęły do siebie osoby niezainteresowane standardowymi iteracjami marki.

Co więcej, piąty kwartał z rzędu wszystkie odsłony Call of Duty przyciągnęły do ekranów łącznie 100 milionów aktywnych graczy. Takie liczby są praktycznie niespotykane w przypadku konkurencyjnych serii.

Dobra passa Activision będzie trwała przez kolejne lata i nic nie wskazuje na to, że gigant branży miałby zostać zepchnięty z tronu króla strzelanek. Taką przewagę ciężko utracić.

