Black Ops Cold War – do gry zmierzają nowe mapy i tryby rozgrywki

Call of Duty: Black Ops Cold War wkrótce otrzyma sporo nowej treści. Gra wzbogaci się o nowe tryby zabawy i świeżą mapę – Sanatorium.

Najnowsza odsłona Call of Duty sprzedaje się doskonale, co nie powinno nikogo zdziwić. Znów otrzymaliśmy naprawdę przyzwoity tryb multiplayer, a do tego Treyrach zaimplementowało w grze bardzo dobrą, choć przykrótką kampanię jednoosobową.

Niektórzy twierdzą, że grze brakuje nieco treści w porównaniu z Modern Warfare z 2019 roku, ale Treyarch zabrało się za rozbudowę swojego najnowszego dzieła. Do gry już zmierzają kolejne aktualizacje, które znacznie wzbogacą zabawę.

Aktualizacja na środek sezonu ma zadebiutować na serwerach już 14 stycznia na wszystkich platformach. Zapewni ona nowości nie tylko graczom multiplayer, ale też osobom, które spędzają swój czas wolny w trybie Zombie.

Tryb gry Fireteam zyska mapę Sanatorium. To delikatnie zalesiona, górzysta lokacja, której centrum jest tajemniczy hotel, w którym czekają Was bardzo intensywne starcia z przeciwnikami.

Do tego w grze pojawi się tryb Drop Kick 6v6. Polega on na przejmowaniu cennej walizki na wzór flagi, ale ma jeden, bardzo duży haczyk. Nasza drużyna nie może się odradzać, dopóki przeciwnik kontroluje rzeczoną walizkę.

W Zombie pojawi się limitowany tryb Cranked. Na ekranie pojawi się licznik, który odlicza czas od naszego ostatniego zabójstwa. Jeśli nie pokonamy żadnego przeciwnika przez dłuższy okres czasu, to nasza postać eksploduje.

Jak oceniacie nowe tryby rozgrywki? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.