Biomutant w 4K i 60 FPS na XSX. Posiadacze PS5 będą rozczarowani, a przynajmniej na razie

Biomutant jest już coraz bliżej premiery. Wydawca podzielił się materiałami z rozgrywki z PS5 i XSX. Niestety, ta pierwsza nie zadziała tak, jak można by się spodziewać.

Po wielu latach oczekiwania, tytuł Experiment 101 wreszcie zmierza do graczy. Polski wydawca podzielił się już nawet kulisami powstawania dubbingu i możemy już szykować się na premierę, która będzie miała miejsce 25 maja.

Zobaczyliśmy już również gameplay wersji gry z PS5 i Xbox Series X. Niestety, fani PlayStation mogą być na razie nieco rozczarowani. THQ potwierdza, że na ten moment Biomutant zadziała na PS5 w FullHD i 60 FPS. Wersja na XSX śmiga za to w 4K i 60 FPS.

Powodem takiej decyzji jest możliwość wystąpienia problemów z wydajnością i stabilnością tytułu na PS5.

Materiał filmowy, który zaraz zobaczycie, został zarejestrowany na standardowym PS5.

W tej wersji gry opcja natywnego 4K na PlayStation została wyłączona z przyczyn związanych ze stabilnością i wydajnością.

To, co tu widzicie, to 1080p i 60 FPS upscalowane do 4K i 60 FPS. (Opcja 4K – red. ) pozostanie wyłączona również w wersji premierowej.

Nie będzie to natywne doświadczenie z obecnej generacji. Więcej informacji na ten temat pojawi się jednak wkrótce.

– czytamy w opisie materiału THQ Nordic