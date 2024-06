“Tak, Beyond Good and Evil 2 powstaje!” Ubisoft potwierdza istnienie gry

Czy są na sali fani, którzy nadal czekają na Beyond Good and Evil 2? W takim razie mam dla was świetne informacje. Ubisoft po raz pierwszy od dobrych kilku lat przyznał, że gra nadal powstaje. To pierwszy przypadek oficjalnej komunikacji twórców na temat sequela od… mniej więcej 4 lat. Cóż, wreszcie coś jest lepsze, niż nic.