Czekasz na Beyond Good and Evil 2? Mamy dobre i kiepskie wieści

Ubisoft podzielił się nowymi informacjami odnośnie Beyond Good and Evil 2. Wydawca potwierdził, że gra wciąż powstaje ale możemy zapomnieć o szybkiej premierze. To wciąż bardzo odległa produkcja.

Na mało które gry czekamy od tak dawna jak na kontynuację Beyond Good and Evil. Sequel kultowej produkcji akcji to prawdziwa legenda, o której słyszy się od dawna.

Co jakiś czas otrzymujemy nawet nowe zwiastuny, ale o ewentualnej premierze nic nie wiadomo. O grze nie słyszeliśmy od dawna nic konkretnego ponad to, że niby wygląda świetnie i niektórzy myśleli, że Ubi po cichu zabija projekt.

Na szczęście wydawca rozwiał wątpliwości w trakcie spotkania z inwestorami. Ubisoft potwierdził, że Beyond Good and Evil 2 nadal powstaje. Niestety, jednocześnie zapowiedziano, że produkcja ta jest oddalona od premiery o całe lata. Oznacza to, że nie ma co liczyć na ogłoszenie daty debiutu na tegorocznym E3.

Mimo to, wieści od Ubi można uznać za pozytywne. Tak jak wspominałem wyżej, wiele osób podejrzewało, że projekt utknął w martwym punkcie i albo zostanie zresetowany, albo Ubi po cichu go anuluje. Ostatecznie wygląda na to, że nowe Beyond Good and Evil po prostu potrzebuje czasu.

Jakby nie patrzeć, to bardzo, ale to bardzo zaawansowana produkcja. Twórcy obiecują niespotykaną skalę i jakość, więc zdecydowanie jest na co czekać. Pozostaje mieć nadzieję, że gra spełni pokładane w niej nadzieje i nie podzieli losu innych, wyczekiwanych od lat gier, które ostatecznie rozczarowały fanów.

