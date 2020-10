Produkcja Beyond Good and Evil 2 wcale nie zwalnia tempa. Gra ma rozwijać się świetnie, a Ubisoft jest zadowolone z postępu w tworzeniu tytułu.

BG&E2 to gra-legenda. Projekt zapowiedziano w 2017 roku, ostatni raz mogliśmy go zobaczyć w 2018 i do tej pory o grze wiadomo stosunkowo niewiele.

Ubisoft w końcu musiał przerwać milczenie i dał graczom znak, że nie mają o co się martwić. Jak donosi serwis Gamespot, szef Ubisoft wypowiedział się na temat produkcji.

Gra rozwija się świetnie. Świat jest cudowny, jak wiecie, Netflix zdecydował się wykorzystać uniwersum w swoim filmie. Zespół robi duże postępy i gra rozwija się bardzo dobrze. ~Yves Guillemot, prezes Ubisoft

Jest to więc ostateczny sygnał, że gra nie zeszła na drugi plan po odejściu jej reżysera, Michaela Ancel. Mężczyzna odszedł z Ubisoft w momencie dość głośnej afery w szeregach wydawcy.

Choć gracze martwią się o kontynuację uwielbianej serii, to najwyraźniej nie ma do tego żadnych powodów. Możliwe, że gra wyjdzie jeszcze w przyszłym roku, jednak przekonamy się o tym za jakiś czas. Ubisoft dość oszczędnie dzieli się informacjami na temat tej konkretnej produkcji i trudno się dziwić. To może być jeden z najbardziej udanych powrotów kultowych marek w historii branży gier wideo.

Wspomniany wcześniej przez Guillemot film został zapowiedziany w lipcu i zostanie wyreżyserowany przez Roba Letterman. Reżyser odpowiadał wcześniej za między innymi Detektywa Pikachu, który zebrał całkiem pozytywne oceny.

Produkcja będzie hybrydowym filmem animowanym i aktorskim. Nie wiadomo jeszcze nic na temat fabuły ani potencjalnej daty premiery.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.