Bethesda szykuje konferencję z okazji przejęcia przez Microsoft. Może w końcu zobaczymy Starfield

Insiderzy donoszą, że Bethesda i Microsoft szykują ważny event w związku z przejęciem firmy. Może to być impreza, na której zobaczymy Starfield.

Przejęcie Bethesdy przez Giganta z Redmond wzbudziło całą masę emocji w branży. Fani Xboxa zyskali kolejne studia, które będą dostarczać im stale nowe produkcje. Z drugiej strony posiadacze PlayStation słusznie nabrali obaw. Kto wie, czy kolejne Elder Scrolls nie będzie ekskluzywne dla Xboxów i PC.

Tymczasem umowa dotycząca przejęcia wkrótce zostanie sfinalizowana. Microsoft podobno szykuje z tej okazji bardzo istotną konferencję.

Bethesda i Microsoft przygotowują się do eventu

Znany dziennikarz – Jeff Grubb – jest hostem podcastu GamesBear Decides. W jego ostatnim odcinku przewinął się temat Bethesdy i jej oficjalnego przejęcia przez Microsoft.

Grubb twierdzi, że w połowie marca odbędzie się event celebrujący finalizację umowy. Jego ostateczny termin zależy od ewentualnych problemów z zatwierdzeniem przejęcia, ale najpewniej zakończy się ono zgodnie z planem Microsoftu.

Wydarzenie ma dotyczyć tego, co zmieni się po przejęciu. Microsoft ma omówić dokładne skutki i plany na wprowadzenie Bethesdy i ZeniMaxu pod swoje skrzydła.

Grubb zaznacza jednak, że nie będzie to ogromny event. Niemniej ma on być bardzo istotny w perspektywie ostatnich wydarzeń. Być może poznamy na nim odpowiedź na pytanie, czy gry Bethesdy będą ekskluzywne dla platform Microsoftu.

Przytoczony dziennikarz to wiarygodne źródło informacji. Samo wydarzenie to dość oczywiste następstwo przejęcia. Microsoft musi przecież rozjaśnić graczom, co dokładnie szykuje dla swojego nowego nabytku.

Jakby nie patrzeć, marki Bethesdy są szalenie ważne dla całej branży. DOOM, Wolfenstein i The Elder Scrolls to tylko część tego, co słynny wydawca ma pod ręką.

Możliwe, że Bethesda w końcu zaprezentuje Starfield

Dodatkowo mamy jeszcze Starfield, o którym wciąż wiemy niewiele. Jakiś czas temu informowaliśmy o przecieku, który wskazuje, że gra ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Zaprezentowanie kosmicznego sandboxa w ramach uczczenia przejęcia byłoby bardzo sensowne. Ogłoszenie daty premiery wraz z platformami docelowymi to idealne zwieńczenie panelu z informacjami na temat przyszłości współpracy obu firm.

Pokaz gry w marcu oznaczałby, że zadebiutuje ona pod koniec roku, jeśli Bethesda wciąż trzyma się swojego planu wydawania gier. Domyślam się, że projekt jest już na późnym etapie rozwoju i dodatkowo świadczą o tym liczne przecieki zrzutów ekranu z rozgrywki. To jednak tylko przypuszczenia.

Może się okazać, że event obędzie się bez większych zapowiedzi. Microsoft może trzymać spore ogłoszenia na późniejsze konferencje, które z pewnością są już dokładnie rozplanowane. Gigant z Redmond ma sporo asów w rękawie, ale możemy tylko domyślać się kiedy postanowi je ujawnić.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.