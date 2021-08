Jest nadzieja na TES VI na PS5. Bethesda znów komentuje ekskluzywność gier

Bethesda ponownie odniosła się do kwestii ekskluzywności swoich gier dla platform Xbox. Pete Hines daje fanom Sony nadzieję.

Zapowiedź Starfield jako gry ekskluzywnej dla konsol Xbox i PC mocno zaniepokoiła fanów gier Bethesdy, którzy grają na PlayStation. Naturalnym krokiem wydaje się być uczynienie The Elder Scrolls VI tytułem dostępnym wyłącznie w ekosystemie Microsoftu. Póki co wciąż jest to wielka niewiadoma.

Słynny Pete Hines ponownie odniósł się do kwestii gier ekskluzywnych. Jego słowa sugerują, że fani Sony wcale nie muszą stracić w przyszłości dostępu do wszystkich marek firmy. Jako przykład podał Minecraft.

Istnieją marki Xbox, które istnieją przede wszystkim na innych platformach. Myślę, że to ważne do zauważenia. Minecraft nie przestał istnieć na czymkolwiek, gdy Mojang został kupiony przez Xboksa. To jest masowo grana gra na wszystkich tych innych platformach. To nie jest jak „Wybacz, już nigdy nie będziesz mógł zagrać w nic od Bethesdy”. Oczywiście będą rzeczy, w które nie będziesz mógł zagrać (na konsolach PlayStation – red. ). – powiedział Pete Hines na Gamescomie

Cytaty dzięki Gamespot

Następnie Hines odniósł się do samego Starfield. W tym przypadku jest raczej jasne, że gra raczej nie ukaże się poza PC i konsolami Xbox.

Starfield zapowiedziano jako exclusive dla Xboxa. Nie wiem, czy posunąłbym się tak daleko, aby powiedzieć, że skończyło się granie w rzeczy (od Bethesdy – red. ) na PlayStation. Ale znowu, nie znam odpowiedzi na to pytanie w tej chwili. – kontynuował

To nie pierwszy raz, kiedy Hines wspomina o ekskluzywności gier. Jego niedawne wypowiedzi wywołały burzę w sieci i przypuszczam, że tym razem będzie podobnie.