Battlefield Mobile jeszcze w tym roku, ale nie wszystkim uda się zagrać

Twórcy Battlefield Mobile pochwalili się, że ich produkcja zaliczy soft launch jeszcze w tym roku. Dzięki temu sporo graczy zagra w produkcję przed oficjalną premierą, którą wcześniej zaplanowano na 2022.

Bez wątpienia w ostatnich tygodniach o kolejnych odsłonach Battlefield jest bardzo głośno. Niedawno słyszeliśmy o samych plotkach, jednakże w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o pierwszych oficjalnych informacjach w temacie nowych odsłon serii. Studio szykuje dla nas nie jedną, a dwie nowe gry. Między innymi mowa o omawianym w artykule Battlefield Mobile.

Podczas livestreamu GamesBeat Summit 2021, Laura Miele (EA Chief Studios Officer) potwierdziła, że niektórzy zagrają jeszcze w tym roku w najnowszą mobilną produkcję studia. Wcześniejszy start gry miałby mieć miejsce pod koniec lata 2021, więc nie będziemy czekać długo. Przede wszystkim jest to świetna wiadomość dla każdego, kto nie może się doczekać konkurenta CoD: Mobile.

Battlefield Mobile miałby zaliczyć tak zwany soft launch. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że mówimy tutaj o udostępnieniu produkcji przed premierą w konkretnym regionie lub przy pomocy zamkniętej fazy Beta. Więcej szczegółów na pewno poznamy w nadchodzących tygodniach.

Zamierzamy wydać grę mobilną z serii Battlefield. Jesteśmy naprawdę podekscytowani tym faktem, zespoły pracowały nad nią od lat. Cieszy nas, że wprowadzimy ją na rynek pod koniec lata. Myślę, że wzbogaci to doświadczenia związane z Battlefield i pozwoli tej marce dotrzeć do znacznie większej liczby graczy. W ten sam sposób myślimy o wszystkich naszych wielkich przebojowych markach i franczyzach. Modele biznesowe free-to-enter, komponenty premium i po prostu dostarczenie gry do jak największej ilości rąk do jak największej grupy ludzi to nasze obecne cele.

– mówi Laura Miele, EA Chief Studios Officer