Nowy Battlefield nie został jeszcze nawet oficjalnie zapowiedziany, a już do sieci trafiły szczegóły kampanii fabularnej. Wyciek, który pochodzi z analizy danych testowej wersji gry, ujawnia intrygujące informacje o scenariuszu i kulisach produkcji . A to dopiero początek.

Misja: Gibraltar. Nowy Battlefield z przeciekami fabularnymi na długo przed premierą

Choć EA trzyma nowego Battlefielda w tajemnicy, Internet nie zna litości. Według najnowszych przecieków, w kampanii dla jednego gracza staniemy do walki o Gibraltar, który został opanowany przez siły Pax Armata. Gracz, jako członek elitarnej jednostki Dagger 1-3, dołącza do sił NATO i brytyjskiego oddziału Lancer, by odbić strategiczne miejsce z rąk wroga. Całość brzmi jak klasyczne militarne kino akcji — i właśnie na to liczą fani serii.

Misja rozpoczyna się od lądowania u wybrzeży Gibraltaru, gdzie trzeba oczyścić drogę z min morskich, aby umożliwić desant sił sojuszniczych. Następnie, gracze przemierzają podziemne tunele Wielkiego Oblężenia, by dotrzeć do pozycji wroga i unieszkodliwić systemy przeciwlotnicze. Taktyczna akcja miesza się tu z historią, a klimat znany z wcześniejszych odsłon Battlefielda wydaje się powracać w nowej, bardziej osobistej odsłonie.

Za kulisami nie brakowało jednak dramatów. Kampanię początkowo tworzyło studio Ridgeline Games pod wodzą Marcusa Lehto — współtwórcy legendarnego Halo. Po jego odejściu w 2024 roku, studio zostało zamknięte, zanim wypuściło choćby jedną grę. Teraz za tryb fabularny odpowiada najprawdopodobniej Motive, znane z udanego remake’u Dead Space, wspierane przez inne zespoły EA, takie jak DICE, Ripple Effect i Criterion.

Choć przecieki nie są potwierdzone, ich zgodność z oficjalną grafiką koncepcyjną dodaje im wiarygodności. W sieci krążą też fragmenty testowego gameplayu, co tylko podsyca emocje. EA zapowiedziało, że nowy Battlefield zostanie ujawniony latem tego roku. Do tego czasu fani będą musieli zadowolić się przeciekami i teoriami. Ale jeśli choć połowa z nich okaże się prawdziwa, zapowiada się najbardziej ambitna kampania w historii serii.

Źródło: mp1st.com