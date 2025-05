Nowy Battlefield coraz bliżej. Ruszają specjalne testy na PS5

Seria Battlefield zbiera się na powrót

Uczestnicy muszą podać dane swojego konta PSN oraz potwierdzić region – i, co ważne, podpisać klauzulę poufności (NDA). Innymi słowy: żadnych screenów, żadnych streamów, żadnych przecieków… choć wszyscy dobrze wiemy, że to raczej życzenie niż realny scenariusz – wcześniejsze testy i tak bardzo szybko „wyciekły” do sieci. Na razie dostęp do testów mają gracze z Chin i Japonii, ale EA zapowiada, że planuje rozszerzyć testy na więcej krajów w regionie. To pierwszy poważny sygnał, że nowy Battlefield rzeczywiście jest w zaawansowanym stadium produkcji – i wygląda na to, że tym razem DICE nie zamierza powtarzać błędów z przeszłości.

Co ciekawe, Battlefield Labs to nie tylko zamknięty test – to także krok w stronę budowy zupełnie nowej formuły dla serii. Pierwsze przecieki sugerują, że gra mocno stawia na piechotę, ma nowe podejście do menu, interfejsu i działań zespołowych. Choć na razie brak pełnych szczegółów, wszystko wskazuje na to, że twórcy celują w świeże, ale nadal „battlefieldowe” doświadczenie. Oficjalna premiera gry zaplanowana jest najpóźniej na marzec 2026 roku, ale pełna zapowiedź ma pojawić się latem tego roku. EA otwarcie przyznało podczas ostatniego spotkania z inwestorami, że kiedy robią Battlefielda dobrze, to seria staje się gigantem. Teraz wygląda na to, że naprawdę próbują zrobić go dobrze.

Battlefield Labs for Asia invites are going out! It'll start this coming week first on the #PS5.https://t.co/ylTr7tREt4#Battlefield — MP1st (@MPFirst) May 10, 2025

Choć testy są zarezerwowane dla graczy z Azji, to nadal dobre wieści. Wiele wskazuje na to, że my wkrótce dowiemy się wiecej na temat samej gry, a i ta nie wydaje sie być zbyt odległa. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: mp1st.com